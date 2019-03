Izbrani nominiranci za nagrado skupine OHO

Ljubljana, 22. marca - Nika Ham, Danilo Milovanović, Špela Škulj in Tadej Vaukman so letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike. Na razpis je prispelo 22 prijav, zmagovalca pa bo žirija razglasila v maju, po ogledu razstave nominirancev v Galeriji P74 in individualnih pogovorih.