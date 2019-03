Nike v četrtletju z višjimi prihodki in dobičkom

New York, 22. marca - Ameriški proizvajalec športnih oblačil in obutve Nike je v tretjem četrtletju poslovnega leta - od decembra do februarja - ustvaril 9,6 milijarde dolarjev (8,3 milijarde evrov) prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Čisti dobiček je po lanski izgubi dosegel 1,1 milijarde (960 milijonov evrov).