Liga NFL se je poravnala s "klečečim" Kaepernickom in mu bo izplačala odškodnino

New York, 22. marca - Nekdanji podajalec v ligi ameriškega nogometa NFL Colin Kaepernick, ki je v znak protesta proti odnosu do temnopoltih Američanov med predvajanjem himne pokleknil, in njegov nekdanji soigralec Eric Reid bosta v poravnavi od lige prejela približno 8,8 milijona evrov, je v četrtek poročal časnik Wall Street Journal.