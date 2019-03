V Kočevju nova prodajalna z območnimi izdelki

Kočevje, 23. marca - V Kočevju so v sredo odprli novo prodajalno Zakladi Kočevske, ki ponuja območne izdelke in povezuje domače proizvajalce. Njene prostore je na pobudo domačih ponudnikov in pridelovalcev uredila kočevska občina, naložba je stala nekaj manj kot 28.000 evrov. S skoraj 22.000 evri sta jo podprla država in evropski kmetijski sklad.