Macron, Merklova, Juncker in Xi v torek o trgovini in podnebnih spremembah

Bruselj, 22. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v torek na pogovorih o trgovini in podnebnih spremembah v Parizu gostil kitajskega kolega Xi Jinpinga in nemško kanclerko Angelo Merkel. Pridružil se jim bo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, po navedbah Macronovega kabineta pa bodo predvsem iskali skupne točke med Evropo in Kitajsko.