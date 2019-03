Novogoriška občina bo imela tri podžupane

Nova Gorica, 22. marca - Novogoriški mestni svetniki so v četrtek podprli predlog spremembe statuta občine, ki sedaj predvideva, da ima lahko novogoriška občina tri podžupane, vendar ob tem ni nujno, da bi eden prihajal iz vrst opozicije. S tem so dali možnost županu Klemnu Miklaviču, da imenuje podžupana iz svoje liste, predvidoma bo to svetnik Simon Rosič.