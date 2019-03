Vrh EU 27 dosegel dogovor o preložitvi brexita

Bruselj, 21. marca - Voditelji 27 članic EU so po preigravanjih različnih scenarijev le dosegli dogovor o preložitvi brexita, načrtovanega 29. marca. V primeru potrditve ločitvenega sporazuma v britanskem parlamentu prihodnji teden naj bi ga preložili do 22. maja, brez potrditve pa do 12. aprila ob pričakovanju, da se Britanci do takrat izrečejo o nadaljnjih korakih.