Poljska do zmage na Dunaju, prepričljiva zmaga Severne Makedonije

Dunaj, 21. marca - Poljska je v prvem krogu kvalifikacij za nogometno evropsko prvenstvo 2020 z golom v drugem polčasu z 1:0 (0:0) na Dunaju premagala Avstrijo. V skupini G, v kateri igra Slovenija, sta se nocoj srečali še Severna Makedonija in Latvija, domačini in naslednji nasprotniki Slovenije so bili prepričljivo boljši s 3:1 (2:0).