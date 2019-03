Grosupeljske košarkarice v končnici do zmage proti Ježici

Grosuplje, 21. marca - Košarkarice Grosupljega so v v zadnji tekmi 12. kroga 1. slovenske košarkarske lige po napeti končnici premagale Ježico z 69:67 (14:10, 34:22, 50:56). Košarkarice Domžal so na domačem parketu v sredo presenetile Konjičanke in dosegle prvo zmago v sezoni. V že odigranih tekmah pa sta do novih dveh točk prišli ekipi Triglava in Cinkarne Celje.