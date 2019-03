V Braziliji aretirali bivšega predsednika Temerja

Brasilia, 21. marca - V Braziliji so danes v obsežni protikorupcijski preiskavi, v okviru katere so priprli več deset politikov in podjetnikov, po poročanju tamkajšnjih medijev aretirali tudi nekdanjega brazilskega predsednika Michela Temerja. Tožilstvo je kasneje sporočilo, da so ga aretirali kot domnevnega "vodjo kriminalne organizacije".