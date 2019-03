Borzne indekse potapljajo skrbi zaradi rasti

Frankfurt/Pariz/London, 21. marca - Vodilni indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali večinoma rdeče. Vlagatelje skrbijo napovedi o upočasnjevanju gospodarske rasti večine svetovnih gospodarstev in nepredvidljiv brexit. Podobno je bilo razpoloženje na naftnem in valutnem trgu, kjer so cene nafte in evro zdrsnili navzdol.