TZS: Sporazum Levice in koalicije prinaša obsežne negativne posledice

Ljubljana, 21. marca - Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) je na današnji seji razpravljal tudi o predvidenih davčnih spremembah in vsebini sporazuma med Levico in koalicijskimi partnerji. Za slednjega ocenjujejo, da "prinaša za celotno slovensko gospodarstvo kot tudi za posamezne panoge obsežne negativne posledice", so zapisali v sporočilu za javnost.