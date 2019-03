SMC na evropske volitve na čelu s poslancem Gregorjem Peričem

Ljubljana, 21. marca - Vodilni kandidat liste SMC za majske evropske volitve bo strankin poslanec Gregor Perič, na drugem mestu pa bo dolgoletna direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Helena Cvikl. Na listi, ki so jo danes potrdili na seji sveta, bo sicer osem kandidatov, med njimi tudi poslanca Janja Sluga in Branislav Rajić.