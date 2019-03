Ministrstvo za okolje že rešuje izpostavljene težave na področju voda

Ljubljana, 21. marca - Ministrstvo za okolje in prostor bo v skladu s priporočili računskega sodišča o dolgoročnem ohranjanju virov pitne vode nadgradilo vsebine, tudi v skladu z rezultati nadaljnjih analiz, so napovedali na ministrstvu. Ob tem so navedli, da so ugotovitve sodišča v načrtu upravljanja voda 2016-2021 prepoznali tudi sami.