Facebook hranil nekriptirana gesla milijonov uporabnikov

San Francisco, 21. marca - Facebook je danes priznal, da je hranil nekriptirana gesla več milijonov svojih uporabnikov na internih strežnikih, do katerih so lahko njegovi uslužbenci prosto dostopali. So pa pri upravljavcu tega največjega spletnega družbenega omrežja zatrdili, da niso ugotovili, da bi kdo to kakorkoli zlorabil.