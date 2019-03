Nagrajene tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih

Ljubljana, 22. marca - V okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi, ki ga izvaja Spirit Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom, je strokovna komisija izbrala tri najbolj perspektivne ideje dijakov in osnovnošolcev. Te imajo potencial za nadaljnji razvoj in realizacijo, so sporočili iz Spirita.