Za ljubljanske študente v stiski na voljo 40.000 evrov denarnih pomoči

Ljubljana, 21. marca - Fundacije Študentski tolar, ki deluje v okviru ljubljanske študentske organizacije, je za socialno ogrožene študente razpisala denarno pomoč v skupni višini 40.000 evrov. Študenti se na poziv lahko prijavijo najkasneje do 19. aprila, so sporočili iz organizacije. Posameznik lahko dobi denarno pomoč v vrednosti od 400 do 600 evrov.