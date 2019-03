Slovenke po vihravi predstavi med osem na tekmi z zračno pištolo

Osijek, 21. marca - Po slovenski ženski reprezentanci z zračno puško se je v četrtfinale strelskega evropskega prvenstva v hrvaškem Osijeku prebila tudi ženska izbrana vrsta z zračno pištolo. Denis Bola Ujčič, Jagoda Tkalec in Klara Smolič so na ekipni tekmi osvojile osmo mesto, potem ko so zadele 1658 krogov, v četrtfinalu pa jih čakajo izjemno močne Rusinje.