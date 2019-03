ESČP zavrnil pritožbo dedičev gradov Olimje in Podčetrtek

Strasbourg, 21. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes kot nesprejemljivo zavrnilo pritožbo treh dedičev nekdanjega veleposestnika Ferdinanda Attemsa glede vračila premoženja, v kateri so Sloveniji očitali kršenje pravic do poštenega sojenja, mirnega uživanja premoženja in učinkovitega pravnega sredstva, so sporočili z državnega odvetništva.