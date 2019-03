Študija: Britanci in Nemci po brexitu z nižjimi dohodki, Američani in Kitajci na boljšem

London, 21. marca - Brexit bo ne glede na način njegove izvedbe Evropejce zaradi nižjih dohodkov vsako leto prikrajšal za več deset milijard evrov. Najslabše jo bodo odnesli Britanci in Nemci. V ZDA in na Kitajskem bi po drugi strani lahko zaradi brexita prišlo celo do zvišanja dohodkov prebivalcev, ugotavlja študija nemške Bertelsmann Foundation.