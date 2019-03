Nov Narodni muzej v Dohi bo vrata odprl konec marca

Doha, 24. marca - V Dohi bo 28. marca vrata odprl nov Narodni muzej, ki so ga zgradili po načrtih francoskega arhitekta Jeana Nouvela. Tako kot pri muzeju Louvre Abu Dabi, ki ga je prav tako načrtoval Nouvel, je tudi v Dohi glavna značilnost muzejskega poslopja igra svetlobe in sence. V muzeju bosta predstavljeni zgodovina in kultura Združenih arabskih emiratov.