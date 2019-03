Bitniški podpornik Lawrence Ferlinghetti slavi 100 let

New York, 24. marca - Danes bo 100 let življenja obeležil ameriški pesnik Lawrence Ferlinghetti, ki velja za eno najpomembnejših in najvplivnejših literarnih imen druge polovice 20. stoletja. Ustanovitelja založbe in knjigarne City Lights v San Franciscu, ki je izdajala bitniško poezijo, imajo mnogi za edinega še živečega pripadnika ameriške bitniške generacije.