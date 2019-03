V Mariboru snujejo tehnološki inovacijski center

Maribor, 21. marca - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, mariborski župan Saša Arsenovič in rektor mariborske univerze Zdravko Kačič so danes v Mariboru razpravljali o izvajanju kohezijske politike EU. To želijo v Mariboru izkoristiti tudi za izgradnjo tehnološkega inovacijskega centra, ki naj bi prinesel razvojni preboj vzhodne kohezijske regije.