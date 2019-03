Krajnčan in Kunšek se podajata na drugi let Alien Expressa

Ljubljana, 23. marca - V CUK Kino Šiška bo nocoj ob 20. uri premiera plesne predstave Alien Express: Drugi let, s katero Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek nadaljujeta plesno raziskovanje, ki sta ga začrtala v prvencu Alien Express. Za glasbo bosta poskrbela DJ SunnySun in Kristijan Kranjčan, za vizualije pa Borut Bučinel. Ponovitev bo na sporedu še v nedeljo ob 19. uri.