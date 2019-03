Okoljevarstveniki s popisom blagovnih znamk odpadkov pritiskajo na proizvajalce

Ljubljana, 21. marca - Ekologi brez meja in Greenpeace v Sloveniji so ob svetovnem dnevu voda in začetku čistilnih akcij v lokalnih skupnostih objavili rezultate popisa blagovnih znamk odpadkov in distributerje pozvali k odzivu in predstavitvi ukrepov za izboljšanje stanja. Po namembnosti sicer največji delež predstavljala embalaža za hrano.