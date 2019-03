Lipica, 21. marca - V Kobilarni Lipica so na prvi dan koledarske pomladi, v sredo, dočakali prvega letošnjega žrebička. Ime mu je Conversano Gaetana XLVIII in je čisto črne barve. Čredo lipicancev bo sicer letos popestrilo več žrebet, do začetka junija jih pričakujejo še 30.