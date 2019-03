Podjetja in sindikati Mayjevo opozarjajo na izredno stanje zaradi brexita

London, 21. marca - Velika Britanija se ob povečevanju tveganja, da bo iz EU izstopila brez dogovora, sooča z "nacionalnim izrednim stanjem", so v odprtem pismu premierki Theresi May zapisali v Združenju britanske industrije in krovni sindikalni organizaciji Kongres sindikatov. Na veliko negotovost je opozorila tudi britanska centralna banka.