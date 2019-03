O delu nekdanje Hitove uprave pred sodiščem danes prve priče

Nova Gorica, 21. marca - Pred novogoriškim oddelkom Delovnega sodišča v Kopru se je danes nadaljevalo sojenje v delovnem sporu med razrešenima članoma Hitove uprave, Janezom Mlakarjem in Tevžem Korentom, in Hitom zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Pred sodišče so stopile prve priče, ki so poskušale predstaviti delo uprave v dobrem letu delovanja.