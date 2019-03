Caracas, 21. marca - Samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaido je na Twitterju sporočil, da so danes v Caracasu aretirali vodjo njegovega kabineta Roberta Marrera. Aretacijo je obsodil in pozval k njegovi izpustitvi. Pozivu sta se pridružili tudi ZDA in Kolumbija.