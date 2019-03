EU VOLITVE 2019: Potek evropskih volitev urejajo nacionalne zakonodaje

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 22. marca - Evropske poslance od leta 1979 vsakih pet let neposredno volijo v vseh članicah povezave. Nekatera pravila, denimo pogoje za izvolitev evropskih poslancev, določa evropska zakonodaja, medtem ko potek urejajo nacionalne zakonodaje. Vsaka članica tako sama podrobno opredeli pravila za to, kdo lahko voli in kandidira ter kako poteka kampanja.