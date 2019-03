Evropski liberalci predstavili volilno ekipo za renesanso Evrope

Bruselj, 21. marca - Evropski liberalci (Alde) so danes v Bruslju po več mesecih ugibanj uradno predstavili ekipo, ki jih bo popeljala na majske evropske volitve. Med sedmimi člani ekipe za renesanso Evrope so evropska komisarka iz Danske Margrethe Vestager, bivši belgijski premier Guy Verhofstadt in evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc.