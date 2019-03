Arriva bo v Piranu zagotovila nove avtobuse in večjo interaktivnost storitev

Piran, 21. marca - Piranska občina je z družbo Arriva Dolenjska in Primorska danes podpisala novo koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza in izvajanje šolskih prevozov na območju občine. Koncesija je bila podeljena za 10 let. Arriva se je zavezala k nakupu novih avtobusov, obeta se tudi večja interaktivnost storitev.