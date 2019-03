Na Woodstocku 50 od hip hopa do countryja

New York, 23. marca - Festival Woodstock bo med 16. do 18. avgustom letos obeležil 50 let od znamenitega koncertnega konca tedna v Bethelu pri New Yorku. Z več kot 80 izvajalci bo nagovoril poslušalce različnih glasbenih žanrov, od hip hopa do countryja. Med napovedanimi so Santana, John Fogerty, Miley Cyrus, Jay-Z in Chance the Rapper.