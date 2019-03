Na severu Avstralije evakuacija zaradi prihajajočega ciklona

Canberra, 21. marca - Zaradi približevanja tropskega ciklona Trevor so oblasti na severu Avstralije razglasile izredne razmere in izvedle doslej največjo evakuacijo prebivalstva. Z največjega otoka v Carpentarijskem zalivu Groote Eylandt na skrajnem severu Avstralije so preselili skoraj 1000 prebivalcev, evakuacija prebivalstva iz obalnih mest na celini je v teku.