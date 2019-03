Prva in največja spletna knjigarna Emka.si praznuje 20-letnico delovanja

Ljubljana, 25. marca - Spletna knjigarna Mladinske knjige Emka.si, ki ponuja 520.000 knjižnih naslovov slovenskih in tujih avtorjev, uspešno deluje že dvajset let. Ob obletnici so v Mladinski knjigi poudarili, da bodo še naprej skrbeli za zanimive programe in širitev ponudbe, v tretje desetletje pa da vstopajo z novo podobo in rešitvami po meri sodobnega uporabnika.