Trebanjski Rem lani z dveodstotno rastjo prodaje

Trebnje, 24. marca - Trebanjski izdelovalec montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov Rem je lani ustvaril 29,4 milijona evrov prihodka in s tem predlanski izid presegel za dobra dva odstotka. Remov lanski čisti dobiček, ki naj bi dosegel približno 2,3 milijona evrov, bo podoben predlanskemu. Družba letos pričakuje rast prihodkov in dobička.