Evropske borze zazrte v bruseljsko odločitev glede brexita

Frankfurt/London, 21. marca - Evropske borze so današnje trgovanje začele neenotno. Vlagatelji z zanimanjem pričakujejo dogajanje v Bruslju, kjer se bodo danes sestali voditelji članic EU in razpravljali o preložitvi brexita. Predlog britanske premierke Theresa May o preložitvi brexita do 30. junija sproža številna pravna in politična vprašanja za EU.