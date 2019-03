Kitajca svetovna prvaka v športnih parih

Saitama, 21. marca - Kitajska umetnostna drsalca Wenjing Sui in Cong Han sta še drugič postala svetovna prvaka med športnimi pari, po naslovu leta 2017 sta bila najboljša tudi na prvenstvu v Saitami. Olimpijska prvaka sta v finalu premagala dva ruska para, za njima sta se uvrstila Jevgenija Tarasova in Vladimir Morozov ter Natalija Zabijako in Aleksander Enbert.