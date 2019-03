Predsedniške volitve v Afganistanu preložili na september

Kabul, 21. marca - V Afganistanu so predsedniške volitve že drugič preložili, in sicer na 28. september, je v sredo sporočil vodja afganistanske volilne komisije Hava Alam Nuristani. Kot razlog je navedel registracijo volivcev in transparentnost volitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.