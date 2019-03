Odpoklic čipsa Pringles Original.

Ljubljana, 21. marca - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo čips Pringles Original (200 gramov). Pri rednem preverjanju kakovosti izdelkov je bilo ugotovljeno, da izdelek na slovenski deklaraciji nima navedenega alergena (pšenični škrob), zato so ga pri podjetju Hofer preventivno odpoklicali in umaknili iz prodaje.

Izdelek je bil po ceni 2,09 evra v vseh trgovinah Hofer na voljo od torka, 12. februarja. Omenjeni izdelek je sicer povsem varen za uživanje pri vseh, ki niso alergični na gluten.

Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo Hoferjevo trgovino, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Za več informacij so na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro na telefonski številki 01/834 66 00 ter preko elektronske pošte na naslovu info@hofer.si.