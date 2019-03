V UKC Maribor ni več omejitve obiskov

Maribor, 21. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes preklicali omejitve obiskov, ki so jih uvedli od začetka leta zaradi povečanega števila obolelih z gripo in gripi podobnim obolenj. Hkrati poudarjajo, da virusi gripe še vedno krožijo v okolju, zato prosijo, da obiskovalci z znaki okužbe dihal ne prihajajo v bolnišnico.