Domžalčanke do prve zmage v sezoni

Ljubljana, 20. marca - Košarkarice Domžal so na domačem parketu presenetile Konjičanke (54:49) in v 12. krogu drugega dela SKL dosegle prvo zmago v sezoni 2018/19. V četrtek bo na sporedu še zadnja tekma 12. kroga med Grosupljem in Ježico. V že odigranih tekmah sta do novih točk prišli ekipi Triglava in Cinkarne Celje.