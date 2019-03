Primorske novice o vprašljivi veljavnosti odlokov o prostorskih aktih (21. 3.)

Koper, 20. marca - Mirjana Cerin v komentarju Piranski odloki na zatožni klopi piše o vprašljivi veljavnosti odlokov o prostorskih aktih na Obali. Avtorica pojasnjuje, zakaj je do takšnih okoliščin prišlo in zakaj bi bilo smiselno o urejanju območja med Fieso in Portožem odločati na referendumu.