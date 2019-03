Razprava v organizaciji Katedrale svobode izpostavila vrsto izzivov EU

Ljubljana, 20. marca - V razpravi v organizaciji Katedrale Slovenije - Konvencije za nacionalni program so sogovorniki pred bližnjimi evropskimi volitvami predstavili svoje poglede na aktualno stanje, krizo in perspektive razvoja Evropske unije. Med drugim so opozorili na pomanjkanje dialoga znotraj EU in nujnost premisleka o položaju Evrope v globalnem svetu.