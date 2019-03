EPP ob strinjanju Fidesza zamrznila njegovo članstvo

Bruselj, 20. marca - Največja evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) je danes v Bruslju po dolgi in razgibani razpravi ob strinjanju Fidesza zamrznila njegovo članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. Časovnega roka za poročilo niso opredelili.