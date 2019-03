Arso: Za svetovni rekord je pomembna sreča in nekonzervativna žirija

Ljubljana, 21. marca - Vremenska napoved je vedno bolj pomemben segment življenja, toliko bolj ob grozečih svetovnih podnebnih spremembah in naraščajočih športnih in drugih aktivnosti na prostem. V Planici je alfa in omega vremenskih napovedi meteorolog Jure Jerman, ki pravi, da morajo za svetovni rekord balončki zraka, ki se dvigajo ob hrbtišču, presenetiti žirijo.