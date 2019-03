Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 20. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v rdečem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spremljali dogajanje okoli brexita, ki bi lahko bil preložen do 30. junija. Pričakujejo tudi današnjo novinarsko konferenco Odbora za odprti trg centralne banke Federal Reserve (FOMC).