Jemez zamenjal Michela na klopi Raya Vallecana

Madrid, 20. marca - Rayo Vallecano, trenutno predzadnje moštvo elitne španske nogometne lige, je hitro našlo zamenjavo za Michela, ki je moral v ponedeljek zaradi slabih rezultatov zapustiti klop. Na trenerski stolček bo sedel Paco Jemez, ki je ta klub že vodil, in sicer od leta 2012 do leta 2016. Oseminštiridesetletni strokovnjak je pogodbo podpisal do leta 2020.