Fakin ni več minister, začasno na čelu zdravstvenega resorja Šarec

Ljubljana, 20. marca - Državni zbor se je v uvodu današnje izredne seje seznanil z odstopom Sama Fakina s funkcije ministra za zdravje, s čimer je Fakinu funkcija tudi prenehala. Obenem so se poslanke in poslanci seznanili, da bo zdravstveni resor začasno vodil premier Marjan Šarec. Popoldne je Šarec tudi že prevzel posle od Fakina, so sporočili z ministrstva za zdravje.