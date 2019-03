Jelenc: Proga v Tokiu bo podobna tisti v Riu

Ljubljana, 20. marca - Direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc se je prejšnji teden mudil na Japonskem, kjer je urejal stvari v zvezi s pripravami in bivanjem v času olimpijskih iger v Tokiu in okolici. Domov se je vrnil zadovoljen, Japonci so se izkazali kot izredno kooperativni, tako da je uspešno opravil stvari in se dogovoril o vsem, kar je mislil.